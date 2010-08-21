Шахтер не позволил Ворскле набрать очки

21:27, 21 августа 2010
Спорт
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Идет 7-й тур Чемпионата Украины

Завершаются сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу

Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)

Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74)

Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54)

Напомним, что вчера играли

Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41)

... а завтра тур завершат:

Таврия (7) - Металлург З (2)

Металлист (10) - Кривбасс (6)

Динамо (13) - Днепр (15)

Карпаты (8) - ПФК Севастополь (5)

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