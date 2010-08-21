Шахтер не позволил Ворскле набрать очки
21:27, 21 августа 2010Спорт
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Идет 7-й тур Чемпионата Украины
Завершаются сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу
Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол)
Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74)
Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54)
Напомним, что вчера играли
Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41)
... а завтра тур завершат:
Таврия (7) - Металлург З (2)
Металлист (10) - Кривбасс (6)
Динамо (13) - Днепр (15)
Карпаты (8) - ПФК Севастополь (5)
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