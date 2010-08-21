Шахтер не позволил Ворскле набрать очки

Идет 7-й тур Чемпионата Украины

Завершаются сегодняшние матчи 7-го тура Чемпионата Украины по футболу Ильичевец - Арсенал 2:2 (Козориз 19, Антонов 63 - Бартулович 6, Самусиовас 47 автогол) Волынь - Шахтер 0:1 (Эдуардо 74) Металлург Д - Ворскла 2:0 (Аделейе 27, Мхитарян 54) Напомним, что вчера играли Оболонь - Заря 1:0 (Панас 41) ... а завтра тур завершат: Таврия (7) - Металлург З (2) Металлист (10) - Кривбасс (6) Динамо (13) - Днепр (15) Карпаты (8) - ПФК Севастополь (5)

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