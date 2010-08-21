Челси второй раз подряд выигрывает 6:0

Идет 2-й тур английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние игры 2-го тура английской Премьер-лиги Арсенал - Блекпул 6:0 Бирмингем - Блекберн 2:1 Эвертон - Вулверхемптон 1:1 Сток Сити - Тоттенхэм 1:2 Вест Бромвич - Сандерленд 1:0 Вест Хэм - Болтон 1:3 Уиган - Челси 0:6 Тур продолжат завтра: Ньюкасл (0) - Астон Вилла (3) Фулхэм (1) - МЮ (3) ... и завершат послезавтра Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)

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