Челси второй раз подряд выигрывает 6:0
21:10, 21 августа 2010Спорт
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Идет 2-й тур английской Премьер-лиги
Завершились сегодняшние игры 2-го тура английской Премьер-лиги
Арсенал - Блекпул 6:0
Бирмингем - Блекберн 2:1
Эвертон - Вулверхемптон 1:1
Сток Сити - Тоттенхэм 1:2
Вест Бромвич - Сандерленд 1:0
Вест Хэм - Болтон 1:3
Уиган - Челси 0:6
Тур продолжат завтра:
Ньюкасл (0) - Астон Вилла (3)
Фулхэм (1) - МЮ (3)
... и завершат послезавтра
Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)
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