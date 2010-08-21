Челси второй раз подряд выигрывает 6:0

21:10, 21 августа 2010
Спорт
1948

Идет 2-й тур английской Премьер-лиги

Завершились сегодняшние игры 2-го тура английской Премьер-лиги

Арсенал - Блекпул 6:0

Бирмингем - Блекберн 2:1

Эвертон - Вулверхемптон 1:1

Сток Сити - Тоттенхэм 1:2

Вест Бромвич - Сандерленд 1:0

Вест Хэм - Болтон 1:3

Уиган - Челси 0:6

Тур продолжат завтра:

Ньюкасл (0) - Астон Вилла (3)

Фулхэм (1) - МЮ (3)

... и завершат послезавтра

Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)

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