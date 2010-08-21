Маркевич подал в отставку

Главный тренер сборной Украины по футболу Мирон МАРКЕВИЧ заявил о своем решении уйти в отставку.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе футбольного клуба «Металлист».

«Вынужден сообщить болельщикам украинского футбола о том, что с сегодняшнего дня я покидаю пост тренера национальной сборной», - заявил М.МАРКЕВИЧ.

По его словам, оставить должность тренера национальной сборной его побудили дискриминация и несправедливые санкции Федерации футбола Украины по отношению к ФК «Металлист».

«Федерация футбола Украины полностью дискредитировала себя недавним решением контрольно-дисциплинарного комитета относительно ФК «Металлист», и я не имею морального права работать в организации, которая целеустремленно уничтожает харьковский футбол. Я был и остаюсь тренером ФК «Металлист» и не могу предать родной клуб», - заявил М.МАРКЕВИЧ.

«Моя совесть перед украинскими болельщиками чиста, - говорится в заявлении М.МАРКЕВИЧА. - На протяжении тех месяцев, когда я возглавлял сборную, она не потерпела ни одного поражения. И это несмотря на то, что ФФУ сознательно откровенно игнорирует интересы главной команды страны по вопросам составления адекватного игрового графика, селекции, финансирования и инфраструктурного обеспечения».

М.МАРКЕВИЧ выразил надежду, что его преемником «станет достойный специалист, который сможет принять эстафету и решить задачи, которые относятся перед сборной Украины на Евро-2012».