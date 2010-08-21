Украинская паралимпийская сборная по плаванию завоевала 58 наград, установив 12 мировых рекордов и 14 рекордов Европы на соревнованиях, которые проходили в Эйндховене (Нидерланды).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины, украинская сборная в течение шести дней боролась за первенство среди 649 атлетов из 53 стран мира.

По итогам соревнований украинские спортсмены завоевали 58 медалей, среди которых 21 золотая, 20 серебряных и 17 бронзовых наград, и стали первыми, опередив команды США (56 медалей: 20 золотых, 18 серебряных, 18 бронзовых наград) и России (42 медали: 18 золотых, 13 серебряных, 11 бронзовых наград).

Команда Великобритании, которая шла по количеству золотых наград третьей, уступила России 2 «золота», однако по общему количеству медалей сохраняет третью мировую позицию (52 награды – 16 золотых, 16 серебряных, 20 бронзовых наград).