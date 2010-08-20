Украинский спортсмен получил еще одну золотую медаль

Cегодняшний день I Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре принес Украине еще одну золотую медаль.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Основные надежды на получение награды в шестой соревновательный день украинцы возлагали на прыгунов на батуте, где выступали два призера юниорского чемпионата мира этого года. Как оказалось, ожидания оправдались, отметили в комитете. Золотую награду для Украины принес Александр САТИН, победив в соревнованиях среди юношей.

У девушек украинка Диана КЛЮЧНИК завершила соревнование с 9-м результатом.

Теперь в активе юных олимпийцев Украины 13 медалей, из которых 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые, отметили в НОК.