Украинский спортсмен получил еще одну золотую медаль
16:20, 20 августа 2010Спорт
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Новости с Юношеских Олимпийских Игр
Cегодняшний день I Юношеских Олимпийских игр в Сингапуре принес Украине еще одну золотую медаль.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
Основные надежды на получение награды в шестой соревновательный день украинцы возлагали на прыгунов на батуте, где выступали два призера юниорского чемпионата мира этого года. Как оказалось, ожидания оправдались, отметили в комитете. Золотую награду для Украины принес Александр САТИН, победив в соревнованиях среди юношей.
У девушек украинка Диана КЛЮЧНИК завершила соревнование с 9-м результатом.
Теперь в активе юных олимпийцев Украины 13 медалей, из которых 4 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые, отметили в НОК.
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