Киевское «Динамо» оштрафовали на 500 тысяч гривен

Киевское "Динамо", "Днепр", "Кривбасс" и "Арсенал" оштрафованы на 500 тысяч гривен каждый, а "Металлист" - на 400 тысяч.

Такое решение в четверг принял дисциплинарный комитет Премьер-лиги, наказав клубы, которые отказались отдать УПЛ телевизионные права на показ домашних матчей Премье-лиги.

Об этом "Чемпион" сообщил пресс-атташе Премьер-лиги Андрей Палаев.

Еще на 500 тысяч гривен оштрафован "Днепр" за резонансный домашний матч с "Металлистом" в 6 туре. Напомним, в ходе этого поединка были зафиксированы массовые нарушения порядка со стороны болельщиков, которые заьрасывали поле посторонними предметами, один из которых ранил бокового арбитра.

На 50 тысяч за эту игру наказан "Металлист".

Также дисквалифицированы на два матча и оштрафованы по 50 тысяч гривен каждый игроки "Днепра" Руслан Ротань и Евгений Селезнев, которые после игры с употреблением нецензурной лексики обругали главного рефери матча