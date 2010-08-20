Результаты матчей Лиги Европы
Ответные матчи - 26 августа
Завершился первый игровой день раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА
Арис – Аустрия (Вена) 1:0
Бешикташ – ХИК 2:0
Сибирь – ПСВ 1:0
БАТЭ - Маритиму 3:0
ПСЖ - Маккаби (Тель-Авив) 2:0
Байер - Таврия 3:0 ЦСКА (Москва) – Анортосис 4:0
Рапид – Астон Вилла 1:1
Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1
Дебрецен – Литекс 2:0
Омония - Металлист 0:1Васлуй – Лилль 0:0
АИК – Левски 0:0
Днепр – Лех 0:1Оденсе – Мазервелл 2:1
Фейеноорд – Гент 1:0
Стяуа - Грассхоперс 1:0
Галатасарай - Карпаты 2:2Хайдук – Униря 4:1
Генк - Порту 0:3
Палермо - Марибор 3:0
Брюгге – Динамо (Минск) 2:1
ЦСК София – ТНС 3:0
Лозанна Спорт – Локомотив 1:1
ПАОК – Фенербахче 1:0
Ливерпуль – Трабзонспор 1:0
Селтик – Утрехт 2:0
Наполи – Эльфсборг 1:0
Хетафе – АПОЕЛ 1:0
Данди Юнайтед – АЕК 0:1
Алкмаар - Актобе 2:0
Дьор – Динамо (Загреб) 0:2
Тимишоара - Манчестер Сити 0:1
Боруссия – Карабах 4:0
Штурм – Ювентус 1:2
Спортинг – Брондбю 0:2
Вильяреал – Днепр (Могилев) 5:0
Ответные матчи - 26 августа