Результаты матчей Лиги Европы

07:51, 20 августа 2010
Спорт
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Ответные матчи - 26 августа

Завершился первый игровой день раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА

Арис – Аустрия (Вена) 1:0

Бешикташ – ХИК 2:0

Сибирь – ПСВ 1:0

БАТЭ - Маритиму 3:0

ПСЖ - Маккаби (Тель-Авив) 2:0

Байер - Таврия 3:0

ЦСКА (Москва) – Анортосис 4:0

Рапид – Астон Вилла 1:1

Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1

Дебрецен – Литекс 2:0

Омония - Металлист 0:1

Васлуй – Лилль 0:0

АИК – Левски 0:0

Днепр – Лех 0:1

Оденсе – Мазервелл 2:1

Фейеноорд – Гент 1:0

Стяуа - Грассхоперс 1:0

Галатасарай - Карпаты 2:2

Хайдук – Униря 4:1

Генк - Порту 0:3

Палермо - Марибор 3:0

Брюгге – Динамо (Минск) 2:1

ЦСК София – ТНС 3:0

Лозанна Спорт – Локомотив 1:1

ПАОК – Фенербахче 1:0

Ливерпуль – Трабзонспор 1:0

Селтик – Утрехт 2:0

Наполи – Эльфсборг 1:0

Хетафе – АПОЕЛ 1:0

Данди Юнайтед – АЕК 0:1

Алкмаар - Актобе 2:0

Дьор – Динамо (Загреб) 0:2

Тимишоара - Манчестер Сити 0:1

Боруссия – Карабах 4:0

Штурм – Ювентус 1:2

Спортинг – Брондбю 0:2

Вильяреал – Днепр (Могилев) 5:0

Ответные матчи - 26 августа

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