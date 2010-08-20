Результаты матчей Лиги Европы

Ответные матчи - 26 августа

Завершился первый игровой день раунда плей-офф Лиги Европы УЕФА Арис – Аустрия (Вена) 1:0 Бешикташ – ХИК 2:0 Сибирь – ПСВ 1:0 БАТЭ - Маритиму 3:0 ПСЖ - Маккаби (Тель-Авив) 2:0 Байер - Таврия 3:0 ЦСКА (Москва) – Анортосис 4:0 Рапид – Астон Вилла 1:1 Слован (Братислава) – Штутгарт 0:1 Дебрецен – Литекс 2:0 Омония - Металлист 0:1 Васлуй – Лилль 0:0 АИК – Левски 0:0 Днепр – Лех 0:1 Оденсе – Мазервелл 2:1 Фейеноорд – Гент 1:0 Стяуа - Грассхоперс 1:0 Галатасарай - Карпаты 2:2 Хайдук – Униря 4:1 Генк - Порту 0:3 Палермо - Марибор 3:0 Брюгге – Динамо (Минск) 2:1 ЦСК София – ТНС 3:0 Лозанна Спорт – Локомотив 1:1 ПАОК – Фенербахче 1:0 Ливерпуль – Трабзонспор 1:0 Селтик – Утрехт 2:0 Наполи – Эльфсборг 1:0 Хетафе – АПОЕЛ 1:0 Данди Юнайтед – АЕК 0:1 Алкмаар - Актобе 2:0 Дьор – Динамо (Загреб) 0:2 Тимишоара - Манчестер Сити 0:1 Боруссия – Карабах 4:0 Штурм – Ювентус 1:2 Спортинг – Брондбю 0:2 Вильяреал – Днепр (Могилев) 5:0 Ответные матчи - 26 августа

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