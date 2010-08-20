Top-10 самых дорогих спортсменок мира

Россиянка Мария Шарапова возглавила список спортсменок с наиболее высокими доходами, составленный журналом Forbes.

По данным издания, Шарапова с июня 2009 по июнь 2010 года заработала 24,5 миллиона долларов, из которых лишь около миллиона долларов составили призовые за участие в турнирах. Основной доход российской теннисистке принесли рекламные контракты, продажа прав на использование имени, а также выпуск собственной линии спортивной одежды.

Шарапова уже второй раз возглавляет список самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии Forbes. В предыдущем рейтинге, опубликованном в 2008 году, ежегодные доходы Шараповой оценивались в 26 миллионов долларов.

Второе и третье места, как и в предыдущем рейтинге Forbes, заняли американские теннисистки, сестры Уильямс. Серена, по данным издания, за год заработала 20,2 миллиона долларов, а Винус - 15,4 миллиона. В рейтинге 2008 года доходы Серены и Винус оценивались в 14 и 13 миллионов долларов соответственно.

На четвертом месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменок расположилась автогонщица Даника Патрик из США, заработавшая за год 12 миллионов долларов. Замыкает пятерку лидеров корейская фигуристка, чемпионка Олимпийских игр в Ванкувере Ким Ю На с годовым доходом в 9,7 миллиона долларов.

В десятку спортсменок с наиболее высокими доходами также вошли три гольфистки - Анника Соренстам из Швеции (8 миллионов долларов - 6-е место), Паула Кример из США (5,2 миллиона - 9-е место) и Лорена Очоа из Мексики (5 миллионов - 10-е место), а также сразу две теннисистки из Сербии - Ана Иванович (7,2 миллиона долларов - 7-е место) и Елена Янкович (5,3 миллиона - 8-е место).

За исключением Ким Ю На и Елены Янкович, все остальные спортсменки фигурировали и в рейтинге Forbes двухгодичной давности, замечает, приводя этот рейтинг, Лента.ру.