Украинские паралимпийцы в Эйндховене установили 11 мировых рекордов

Национальная паралимпийская сборная Украины продолжает лидировать на Чемпионате мира по плаванию, который проходит в голландском городе Эйндховен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины, украинские пловцы завоевали 42 медали, среди которых: 18 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.

Также украинские спортсмены установили 11 мировых и 12 европейских рекордов.

На второй позиции - команда США, на третьей – Великобритании.