Украинские паралимпийцы в Эйндховене установили 11 мировых рекордов
14:46, 19 августа 2010Спорт
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Сборная по плаванию - первая
Национальная паралимпийская сборная Украины продолжает лидировать на Чемпионате мира по плаванию, который проходит в голландском городе Эйндховен.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины, украинские пловцы завоевали 42 медали, среди которых: 18 золотых, 14 серебряных и 10 бронзовых наград.
Также украинские спортсмены установили 11 мировых и 12 европейских рекордов.
На второй позиции - команда США, на третьей – Великобритании.
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