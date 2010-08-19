Сразу четыре украинских клуба сегодня играют в Лиге Европы

Сегодня вечером, 19 августа, четыре украинских клуба - симферопольская "Таврия", харьковский "Металлист", днепропетровский "Днепр" и львовские "Карпаты" - сыграют свои первые матчи четвёртого квалификационного раунда Лиги Европы.

Соперниками украинских клубов за выход в групповой раунд Лиги Европы, напомним, являются леверкузенский "Байер", кипрская "Омония", польский "Лех" и стамбульский "Галатасарай" соответственно.

Расписание трансляций:

"Байер" - "Таврия": 19:30 "Футбол"

"Омония" - "Металлист": 20:00 Первый национальный

"Днепр" - "Лех": 20:00 "Кино"

"Галатасарай" - "Карпаты": 21:00 ICTV

Из новостей из лагерей соперника стоит отметить, что полностью восстановился звёздный новичок "Байера" Микаэль Баллак, появление которого в поединке с "Таврией" вполне вероятно, а "Галатасараю" не смогут помочь его лидеры - форвард Милан Барош и полузащитник Элано.

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