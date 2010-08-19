Результаты матчей Лиги Чемпионов

Прошел второй день раунда плей-офф

18 августа - второй день, когда игрались первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Зальцбург - Хапоэль 2:3 Базель - Шериф 1:0 Партизан - Андерлехт 2:2 Вердер - Сампдория 3:1 Брага - Севилья 1:0 Ответные игры - 24 августа. Напомним, что 17 августа сыграли Зенит - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57) Спарта - Жилина 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2 Ответные игры - 25 августа.

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