Результаты матчей Лиги Чемпионов

07:45, 19 августа 2010
Спорт
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Прошел второй день раунда плей-офф

18 августа - второй день, когда игрались первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Зальцбург - Хапоэль 2:3

Базель - Шериф 1:0

Партизан - Андерлехт 2:2

Вердер - Сампдория 3:1

Брага - Севилья 1:0

Ответные игры - 24 августа.

Напомним, что 17 августа сыграли

Зенит - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)

Спарта - Жилина 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

Ответные игры - 25 августа.

 

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