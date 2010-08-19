Результаты матчей Лиги Чемпионов
07:45, 19 августа 2010Спорт
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Прошел второй день раунда плей-офф
18 августа - второй день, когда игрались первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Зальцбург - Хапоэль 2:3
Базель - Шериф 1:0
Партизан - Андерлехт 2:2
Вердер - Сампдория 3:1
Брага - Севилья 1:0
Ответные игры - 24 августа.
Напомним, что 17 августа сыграли
Зенит - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)
Спарта - Жилина 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
Ответные игры - 25 августа.
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