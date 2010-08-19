Кличко побывал в Днепропетровске в режиме он-лайн

4 сентября в Днепропетровске состоится поединок за звание интерконтинентального чемпиона по версии WBO в среднем весе между боксером компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine Максом Tiger БУРСАКОМ и американским нокаутером Брайаном ВЕРА.

Об этом на пресс-конференции в Днепропетровске сообщил генеральный директор промоутерской компании Александр КРАСЮК.

По его словам, Максу впервые придется отстаивать свой титул интерконтинентального чемпиона, завоеванный в апреле 2010 г.

Украинский боксер сейчас находится на 3-й позиции мирового рейтинга WBO и настроен на победу над серьезным соперником Брайаном ВЕРА.

Анонсированный для участия на пресс-конференции Виталий КЛИЧКО в Днепропетровск не прибыл, поскольку сейчас он находится в США. Однако знаменитый боксер вышел на связь в режиме онлайн.

„Хочу пожелать удачи Максу, потому что у него непростой соперник. Этот бой предоставит ему возможность войти в супердивизион, где уже вскоре он сможет претендовать на самое престижное звание – звание чемпиона мира. Я уверен, что события, которые состоятся 4 сентября в Днепропетровске, будут интересными для всех любителей бокса. Они увидят настоящий бой между профессионалами, - сказал В.КЛИЧКО.