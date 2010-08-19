Украинские пловцы-паралимпийцы лидируют на Чемпионате мира

Национальная паралимпийская сборная по плаванию удерживает первую мировую позицию как по количеству золотых наград, так и по общему количеству медалей среди более чем 50 стран на Чемпионате мира по плаванию, который проходит в г. Эйнховен (Нидерланды).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В частности третий день принес команде 8 почетных наград, среди которых 3 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовых награды, а также два новых мировых рекорда и рекорда Европы. Всего у украинской паралимпийской сборной команды по плаванию за три дня накопилось 32 награды, среди которых 14 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей, 9 мировых рекордов и 10 рекордов Европы. Вторая мировая позиция (по количеству золотых наград) у команды США (24 медали: 9 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград), на третьем месте команда Великобритании (28 наград: 8 золотых, 9 серебряных и 11 бронзовых медалей).

Обладателями наград третьего дня соревнований стали следующие паралимпийцы из Украины: дебютантка Чемпионата мира Наталия ПРОЛОГАЕВА, которая завоевала золото на дистанции 50 м на спине. Ее результат 39.15 стал мировым и европейским рекордом.

Результат 2:59.15 четырех украинских спортсменок (Анны ЕЛИСАВЕТСКОЙ, Ани ПАЛЯН, Елены ФЕДОТЫ, Н.ПРОЛОГАЕВОЙ), которые боролись за первенство в эстафете 4Х50 м, стал не только чемпионским, но и рекордным.

Кроме того Евгений БОГОДАЙКО завоевал золотую награду на дистанции 100 м на спине. Серебро досталось Виктору СМИРНОВУ и Юлии ВОЛКОВОЙ на дистанции 100 м стилем баттерфляй. Также серебряную награду завоевали мужчины в эстафете 4Х50 м (Ярослав СЕМЕНЕНКО, Дмитрий ВИНОГРАДЕЦ, Дмитрий КРЫЖАНОВСКИЙ, Евгений БОГОДАЙКО).

Бронзовые награды у Даниила ЧУФАРОВА (100 м баттерфляй) и Дмитрия ВИНОГРАДЦА (50 м на спине).