Луганские альпинисты на Эльбрусе почтят память воинов-шахтеров

На Эльбрусе будут установлены флаги Луганской области, Национального Олимпийского комитета и копия стяга луганских воинов-шахтеров, воевавших на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Об этом было заявлено на встрече заместителя председателя облгосадминистрации Родиона МИРОШНИКА с группой альпинистов.

Флаги на вершине самой высокой горы Европы установят луганские альпинисты, которые отправятся в Приэльбрусье. Основная задача спортсменов – восстановить памятник воинам-шахтерам, погибшим во время обороны Кавказа от фашистских захватчиков. Памятник был установлен 9 мая 1987 г. на одном из склонов Эльбруса. Теперь луганчанам предстоит на протяжении нескольких дней на высоте 3,5 тыс. метров его реконструировать.

В состав экспедиции вошли 12 спортсменов. Самому старшему из них – за 60, младшему – немногим более 20 лет. Луганские альпинисты не только восстановят память о героях прославленной 395-й Шахтерской дивизии, бойцы которой не пустили гитлеровцев в Закавказье, но и совершат восхождения на некоторые перевалы Эльбруса.

Поездка стала возможной благодаря помощи Национального Олимпийского комитета, который выделил часть необходимых средств. В Луганск экспедиция возвратится 16 сентября.