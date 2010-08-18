"Металлист" требует отменить решение о договорном матче

ФК «Металлист» требует отменить решение контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Федерации футбола Украины о признании договорным матч с командой «Карпаты» (Львов), который состоялся в рамках Чемпионата Украины 19 апреля 2008 года.

Об этом говорится в переданной УНИАН копии документа, который руководством ФК «Металлист» отправлен в адресу Апелляционного комитета ФФУ сегодня.

Согласно с документом (жалобой), выписка из протокола заседания КДК Федерации футбола Украины (датирована 2-9 августа 2010 г.) о рассмотрении дела о соответствующем матче «Металлист» - «Карпаты» руководство ФК «Металлист» получило 16 августа 2010 года.

«ФК «Металлист» считает, что решение вынесено КДК ФФУ с многочисленными нарушениями материальных и процессуальных норм уставных и регламентных документов ФФУ, УЕФА и ФИФА, в том числе с грубыми нарушениями Дисциплинарных правил ФФУ (как в редакции 2007 года, так и в редакции 2009 года), законодательства Украины и т. п.», - отмечается в апелляционной жалобе.

«На данный момент, - говорится в жалобе, - ФК «Металлист» получил только резолютивную часть Решения КДК ФФУ. Письмом от 17 августа 2010 года ФК «Металлист» затребовал у КДК ФФУ предоставление мотивировочной части Решения. Соответственно, дальнейшие доводы ФК «Металлист» относительно обжалования Решения, доказательства, документы и другие материалы, отмеченные в Статье 87 Дисциплинарных правил ФФУ, а также другие возможные дополнения и уточнения к этой жалобе будут поданы в Апелляционный комитет после получения мотивировочной части Решения».

Соответственно, на основании статей 61, 78, 81, 89 Дисциплинарных правил ФФУ, ФК «Металлист» просит «отменить Решение контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины от 2-9 августа 2010 года по делу о выводах Комитета ФФУ по этике и честной игре относительно нарушений принципов «Fair Play» до и во время проведения матча 26-го тура сезона 2007/2008 гг. 17 чемпионата Украины по футболу между командами ФК «Металлист» Харьков – ФК «Карпаты» Львов, который состоялся 19 апреля 2008 года».

Жалоба в Апелляционный комитет ФФУ была составлена при участии внешнего юридического консультанта - юридической фирмы Magisters (Киев), отметили в пресс-службе ФК «Металлист».

Как сообщал УНИАН, контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) ФФУ, проведя заседание 2-9 августа 2010 г., признал, что «матч 26-го тура сезона 2007/2008 гг. 17-го тура Чемпионата Украины между командами «Металлист» (Харьков) - «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 г., был проведен с нарушением норм спортивной этики и носил договорной характер». Командам зачтено техническое поражение, каждая лишена 9 турнирных очков в Чемпионате Украины сезона 2009/2010 и оштрафовано на 25 тыс. у.е. в гривневом эквиваленте.

КДК также пожизненно запретил заместителю генерального директора ФК «Металлист» Е.КРАСНИКОВУ и футболисту С.ЛАЩЕНКОВУ «осуществлять деятельность, связанную с футболом». Такой же запрет, но на 12 месяцев и 5 лет соответственно, получили почетный директор «Карпат» П.ДЫМИНСКИЙ и генеральный директор этого клуба И.ДЕДИШИН. От деятельности, связанной с футболом, отстранен на 6 месяцев гендиректор Премьер-лиги А.ЕФРЕМОВ. Кроме того, штрафы в размере 5 и 10 тыс. у.е. получили около 20 футболистов, принимавшие участие в этом матче.

В апреле 2010 г. прокуратура Харьковской области отказала в возбуждении уголовного дела в отношении указанного матча «Металлист» - «Карпаты» из-за отсутствия состава преступления».