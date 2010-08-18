Украинский пловец завоевал золотую медаль

В Сингапуре на I Юношеских Олимпийских играх завершился финал по плаванию на 50 м свободным стилем. Первое место и золотую награду завоевал украинский спортсмен Андрей ГОВОРОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

“Наш пловец уверенно дошел до решающего заплыва, демонстрируя в отборочных соревнованиях первые результаты, и убедительно поставил золотую точку в финале с результатом 22.35 сек.”, - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы НОК, в целом сегодня украинские спортсмены получили сразу 5 наград. Кроме, „золота” А.ГОВОРОВА „серебро” завоевали Наталия КОВАЛЁВА в академической гребле и Олег СТЕПКО в гимнастическом многоборье. Бронзовые медали в копилку нашей сборной принесли Максим ДОМИНИШИН (тхкевондо ВТФ, 73 кг) и тяжелоатлет Константин РЕВА (85 кг).

По итогам 4 дней соревнований Украина завоевала 10 наград – 2 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые.

Напомним, что нашу страну на I Юношеских Олимпийских играх представляют 55 атлетов в возрасте 14-18 лет.