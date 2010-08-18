Бриггс пообещал отправить Кличко на пенсию
Бой состоится 16 октября
|Шэннон БРИГГС
Этот бой пройдет 16 октября 2010 года на арене O2 World Arena в Гамбурге. Официально о поединке будет объявлено в ближайшее время, а продажа билетов на бой начнется 31 августа, передает Лента.ру.
Bild приводит слова В.КЛИЧКО, который назвал Ш.БРИГГСА очень сильным соперником и обладателем одного из самых мощных ударов.
38-летний Ш.БРИГГС заявил, что он подписал контракт на бой с В.КЛИЧКО еще в конце июля, но официально эта информация подтверждена не была. Американец пообещал отправить украинского боксера на пенсию.
Ш.БРИГГС стал чемпионом мира по версии WBO в 2006 году, победив белоруса Сергея ЛЯХОВИЧА. В 2007 году американец уступил чемпионский титул россиянину Султану ИБРАГИМОВУ. Всего Ш.БРИГГС провел на профессиональном ринге 58 боев, в которых он одержал 51 победу (45 - нокаутом), потерпел пять поражений, один бой свел вничью, а еще один был признан несостоявшимся.
В.КЛИЧКО провел за свою профессиональную карьеру 42 боя, в которых одержал 40 побед (38 - нокаутом) и потерпел два поражения. Последнюю защиту чемпионского титула украинец провел в мае 2010 года, нокаутировав поляка Альберта СОСНОВСКОГО.