Бриггс пообещал отправить Кличко на пенсию

Украинский боксер-тяжеловес Виталий КЛИЧКО, которому принадлежит звание чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет), проведет поединок с бывшим чемпионом мира по версии WBO (Всемирная боксерская организация) американцем Шэнноном БРИГГСОМ, пишет немецкое издание Bild.

Этот бой пройдет 16 октября 2010 года на арене O2 World Arena в Гамбурге. Официально о поединке будет объявлено в ближайшее время, а продажа билетов на бой начнется 31 августа, передает Лента.ру.

Bild приводит слова В.КЛИЧКО, который назвал Ш.БРИГГСА очень сильным соперником и обладателем одного из самых мощных ударов.

38-летний Ш.БРИГГС заявил, что он подписал контракт на бой с В.КЛИЧКО еще в конце июля, но официально эта информация подтверждена не была. Американец пообещал отправить украинского боксера на пенсию.

Ш.БРИГГС стал чемпионом мира по версии WBO в 2006 году, победив белоруса Сергея ЛЯХОВИЧА. В 2007 году американец уступил чемпионский титул россиянину Султану ИБРАГИМОВУ. Всего Ш.БРИГГС провел на профессиональном ринге 58 боев, в которых он одержал 51 победу (45 - нокаутом), потерпел пять поражений, один бой свел вничью, а еще один был признан несостоявшимся.

В.КЛИЧКО провел за свою профессиональную карьеру 42 боя, в которых одержал 40 побед (38 - нокаутом) и потерпел два поражения. Последнюю защиту чемпионского титула украинец провел в мае 2010 года, нокаутировав поляка Альберта СОСНОВСКОГО.