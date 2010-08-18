Дебютант киевского Динамо перед матчем с Аяксом смотрел комедии

Дебютант киевского "Динамо" голкипер Максим Коваль не волновался перед матчем с "Аяксом" в рамках Лиги чемпионов, сообщает "Чемпион".

"Я особенно не волновался, очень хотелось играть, поэтому обошлось без мандража. Когда вышел на поле, услышал гимн Лиги чемпионов, то чувства были фантастическими. Я не мог не знать об ответственности, возложенной на меня, но пытался об этом не думать", - сказал Коваль.

"Перед матчем как всегда смотрел фильмы, купил несколько DVD-дисков, пересмотрел комедии", - рассказал голкипер.

"Мы пропустили, а это уже плохо. Хорошо, что сравняли счет. А сложных эпизодов у моих ворот не было. О том, что буду играть в стартовом составе, тренер сообщил перед матчем. Я просто тренируюсь и больше ни о чем не думаю", - прибавил вратарь.

"Столкновение в матче было несерьезным, травмы нет", - прокомментировал Коваль небольшую рану на правой ноге.