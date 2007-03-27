На украинскую пловчиху напал отец

Отец украинской пловчихи, принимающей участие в чемпионате мира по водным видам спорта в Мельбурне (Австралия), напал на свою дочь во время соревнований. Инцидент произошел рядом с тренировочным бассейном и был снят оператором телеканала Nine Network, а также камерой внутреннего наблюдения, сообщает Associated Press.

Запись конфликта между пловчихой, имя которой не называется, и ее 38-летним отцом - тренером уже передана полиции. Драка закончилась тем, что наставник повалил спортсменку на землю. В конфликт вмешались охранники стадиона, которых вызвали сотрудники канала Nine Network.

Отец лишен аккредитации участника чемпионата мира и дает показания полиции. Его дочь также вызвана в участок. Спортсменка, которой не потребовалась медицинская помощь, пока не выдвинула обвинений.

Руководство Международной федерации водных видов спорта (FINA) объявило о начале собственного расследования.

Лента.ру