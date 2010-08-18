Результаты матчей Лиги Чемпионов
07:59, 18 августа 2010Спорт
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Сегодня второй игровой день плей-офф
17 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов.
Зенит - Осер 1:0
Русенборг - Копенгаген 2:1
Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)
Спарта - Жилина 0:2
Янг Бойз - Тоттенхем 3:2
Ответные игры - 25 августа.
Сегодня раунд плей-офф продолжат:
Зальцбург - Хапоэль
Базель - Шериф
Партизан - Андерлехт
Вердер - Сампдория
Брага - Севилья
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