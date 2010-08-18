Результаты матчей Лиги Чемпионов

07:59, 18 августа 2010
Спорт
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Сегодня второй игровой день плей-офф

17 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов.

Зенит - Осер 1:0

Русенборг - Копенгаген 2:1

Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57)

Спарта - Жилина 0:2

Янг Бойз - Тоттенхем 3:2

Ответные игры - 25 августа.

Сегодня раунд плей-офф продолжат:

Зальцбург - Хапоэль

Базель - Шериф

Партизан - Андерлехт

Вердер - Сампдория

Брага - Севилья

 

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