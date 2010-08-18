Результаты матчей Лиги Чемпионов

Сегодня второй игровой день плей-офф

17 августа состоялись первые матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Зенит - Осер 1:0 Русенборг - Копенгаген 2:1 Динамо - Аякс 1:1 (Гусев 66 - Вертонген 57) Спарта - Жилина 0:2 Янг Бойз - Тоттенхем 3:2 Ответные игры - 25 августа. Сегодня раунд плей-офф продолжат: Зальцбург - Хапоэль Базель - Шериф Партизан - Андерлехт Вердер - Сампдория Брага - Севилья

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