Бывший глава Федерации футбола Грузии купил голландский клуб

Голландский футбольный клуб "Витес" оказался в руках бывшего президента Федерации футбола Грузии Мераба Жордания, сообщает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2". Клуб в последнее время испытывал серьезные финансовые проблемы. Новое руководство поставило перед ним задачу стать за три года чемпионом Голландии.

М.Жордания, заявивший накануне о приобретении 100% акций этого клуба, намерен в скором времени переселиться в Голландию, чтобы руководить "Витесом" в качестве нового президента клуба.

В грузинских футбольных кругах предполагают, что М.Жордания опасается возобновления преследований со стороны грузинских властей, которые несколько лет назад добились его отставки с должности главы Федерации футбола, а затем арестовали по обвинению в коррупции. Жордания был освобожден только после уплаты залога, предусмотренного процессуальным соглашением. Сумма эта составила 750 тыс. лари, или почти 500 тыс. долл.

По словам самого М.Жордании, голландский "Витес" он приобрел на собственные деньги. Однако грузинские эксперты сообщают, что средства ему предоставил давний друг, российский миллиардер Роман Абрамович, владеющий английским "Челси".

Ранее М.Жордания в качестве президента руководил тбилисским клубом "Динамо", который при нем становился чемпионом страны