В Харькове пройдет чемпионат Европы по тхэквондо среди молодежи

9-12 сентября в Харькове пройдет ІІ чемпионат Европы по тхэквондо среди молодежи.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент Федерации тхэквондо Украины (ФТУ) Лесик САМАНДЖИЯ.

По его словам, ожидается, что этот турнир соберет в харьковском дворце спорта «Локомотив» около 600 молодых спортсменов из 40 стран Европы. Это вдвое больше, чем выступило на прошлогоднем первом чемпионате в испанском городе Виго.

Президент Федерации тхэквондо Украины отметил, что организаторы ІІ чемпионата Европы среди молодежи ожидают увидеть на соревнованиях до двух тысяч зрителей. Он добавил, что вход на соревнования будет бесплатным.

«Мы надеемся, что европейский юношеский чемпионат по тхэквондо даст новый импульс развитию этого вида спорта в Украине, – сказал Л.САМАНДЖИЯ.

Он отметил, что Европейский союз тхэквондо выдвигает очень высокие требования к проведению соревнований подобного уровня, но Украина и Харьков смогут им соответствовать.

Л.САМАНДЖИЯ сообщил, что украинская федерация тхэквондо была создана в декабре 1991 года. Штаб-квартира федерации находится в Харькове. ФТУ имеет отделения в 24-х регионах страны.

По данным федерации, этим самым безопасным из боевых искусств видом единоборств занимаются в нашей стране 35 тысяч человек, около 5 тысяч из которых активно участвуют в соревнованиях, регулярно посещают залы, популяризируют любимый вид спорта.