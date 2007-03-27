ФК ”Карпаты” обратится в международный суд

Футбольный клуб «Карпаты» (Львов) обжалует в Международном спортивном арбитражном суде в Лозанне (Швейцария) решение контрольно-дисциплинарного комитета Федерации футбола Украины об отмене решения, принятого Бюро Профессиональной футбольной лиги, о переносе матча между «Карпатами» и ФК «Металлист» (Харьков) на более поздний срок и решение Апелляционного комитета ФФУ, который подтвердил решение КДК.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил генеральный директор ФК «Карпаты» Александр ЕФРЕМОВ.

«Мы уже подготовили заявление об апелляции и ожидаем решения апелляционного комитета, чтобы это письмо отправить в Лозанну», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Начальник юридического отдела ФК «Карпаты» Вадим ЛАДНИЦКИЙ отметил, что для подачи соответствующего заявления в Спортивный суд в Лозанне необходимо уплатить пошлину в размере 500 швейцарских франков.

В.ЛАДНИЦКИЙ также заметил, что в течение 10 дней после представления заявления необходимо предоставить расширенную апелляцию со всеми аргументами, а дальше суд будет рассматривать дело.

Как сообщалось, матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу «Карпаты» (Львов) – «Металлист» (Харьков), запланированный на 18 марта, не состоялся из-за заболевания восьми футболистов гриппом. Накануне матча «Карпаты» официально известили ФФУ и Профессиональную Футбольную Лигу (ПФЛ) о массовом заболевании игроков и персонала команды, и бюро ПФЛ решением от 14 марта перенесло матч на более поздний срок и, соответственно, игроки «Карпат» на поле не появилась.

Позже КДК ФФУ своим решением от 16 марта 2007 г. отменило вышеуказанное решение Бюро ПФЛ о переносе матча составов команд «Карпаты» – «Металлист».

Кроме этого, 23 марта Апелляционный комитет ФФУ своим решением оставил решение КДК ФФУ от 16 марта 2007 г., касающееся матча очередного тура «Карпаты» - «Металлист» без изменений.