Фаны «Металлиста» получили по 10-15 суток админареста

Кировский районный суд Днепропетровска принял решение об административном наказании касательно 10 болельщиков ФК «Металлист» (Харьков) в виде административного ареста сроком на 10-15 суток.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

ЦОС уточняет, что 9 фанов „Металлиста” получили по 15 суток админареста, 1 болельщик – 10 суток.

Как сообщалось, 10 болельщиков ФК «Металлист» были задержаны во время матча 14 августа на стадионе «Днепр-Арена» между командами «Днепр» (Днепропетровск) - «Металлист» (Харьков) за совершение правонарушений. Относительно них составлены административные протоколы по признакам ст. 173 КУпАП - 9 (мелкое хулиганство), ст. 185 КУпАП – 1 (злостное неповиновение требованию работника милиции).

Задержанные фаны были доставлены в специальный приемник для админарестованных Днепропетровского городского управления ГУМВД Украины в области, где они будут отбывать административное наказание.

По данным милиции, во время проведения футбольного матча фаны ФК «Металлист» нанесли стадион материальной ущерб на общую сумму 25,3 тыс. грн. Злоумышленники повредили 28 пластиковых сидений, 6 унитазов и другое сантехническое оборудование.