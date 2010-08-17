Динамо - Аякс: на кого ставят букмекеры

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill дала предматчевый расклад в виде коэффициентов на поединок четвертого квалификационного раунда Лиги Чемпионов "Динамо" - "Аякс".

Киевский клуб у букмекеров – несомненный фаворит, поскольку котировки на победу вице-чемпионов Украины в этом матче равняются 1,9 к 1. Голландцам же приходится довольствоваться статусом аутсайдера с коэффициентом 3,4 к 1.

Напомним, первая встреча "Динамо" и "Аякса" на этой стадии состоится во вторник 17 августа. Начало поединка – в 21:45 по киевскому времени.

Gazeta.ua