С харьковского Металлиста сняли 9 очков (обновлено)

С харьковского "Металлиста" и львовских "Карпат" сняли по 9 очков в нынешнем розыграше Премьер-лиги.

Такое наказание команды получили за матч 28 тура сезона 2007/2008 года, который состоялся с нарушением спортивных принципов Fair Play.

Также анулирован результат этой игры. Обе команды оштрафованы на 25 тысяч долларов. На 10 тысяч долларов оштрафованы на то время игроки "Карпат" Ищенко, Кирильчик, Кобин, Кожанов, Мартыщук, Ощипко, Пшеничных, Федорив, Фещук, Худобяк, Голодюк.

На 5 тысяч долларов наказаны Годвин, Женюх, Зенев, Кополовец, Налепа.

Директору ФК "Металлист" Красникову запрещено заниматься футболом пожизненно. Экс-игроку "Карпат" Лащенкову, который и рассказал об этой "договорной" игре также запрещено заниматься футболом пожизненно.

Президента "Карпат" Петра Дыминского отстранили от футбола на 1 год, а генерального клуба Дедишина на 5 лет.

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ефремов, который в то время работал в "Карпатах", на шесть месяцев отстранен от футбола.

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