За поведение фанатов на матче "Днепр" - "Металлист" "Днепр Арену" могут дисквалифицировать на 3 матча.

Об этом рассказал председатель Днепропетровской областной федерации футбола Андрей Павелко, пишет "Подробности-ТВ".

"Я уверен, что будут наказаны обе стороны, оба клуба. По регламенту ФФУ, санкции могут быть от денежных - в размере до 175 тысяч гривен. Или же до устранения - проведение матчей при пустых трибунах до 3-х матчей на родном стадионе", - сказал он.

Сейчас ситуацию расследуют в Премьер-лиге , там же в ближайшее время вынесут решение о дисциплинарной ответственности для футбольных клубов

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