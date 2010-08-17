Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги
МЮ разгромил Ньюкасл
Матчем МЮ - Ньюкасл завершился первый тур английской Премьер-лиги
МЮ - Ньюкасл 3:0 (Бербатов 34, Флетчер 42, Гиггз 85)
В поединке с Ньюкаслом в английской Премьер-лиге дебютировал новичок МЮ Хавьер Эрнандес. Мексиканский нападающий вышел на поле на 63-й минуте вместо Руни.
Напомним, что в этом туре играли:
Арсенал - Ливерпуль 1:1
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0
Астон Вилла - Вест Хэм 3:0
Блэкберн - Эвертон 1:0
Уиган - Блекпул 0:4
Болтон - Фулхэм 0:0
Сандерленд - Бирмингем 2:2
Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1
Челси - Вест Бромвич 6:0
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Игры 2-го тура состоятся
21 августа
Арсенал (1) - Блекпул (3)
Бирмингем (1) - Блекберн (3)
Эвертон (0) - Вулверхемптон (3)
Сток Сити (0) - Тоттенхэм (1)
Вест Бромвич (0) - Сандерленд (1)
Вест Хэм (0) - Болтон (1)
Уиган (0) - Челси (3)
22 августаНьюкасл (0) - Астон Вилла (3)
Фулхэм (1) - МЮ (3)
23 августа
Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)