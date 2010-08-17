Результаты 1-го тура английской Премьер-лиги

Матчем МЮ - Ньюкасл завершился первый тур английской Премьер-лиги

МЮ - Ньюкасл 3:0 (Бербатов 34, Флетчер 42, Гиггз 85)

В поединке с Ньюкаслом в английской Премьер-лиге дебютировал новичок МЮ Хавьер Эрнандес. Мексиканский нападающий вышел на поле на 63-й минуте вместо Руни.

Напомним, что в этом туре играли:

Арсенал - Ливерпуль 1:1

Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0

Астон Вилла - Вест Хэм 3:0

Блэкберн - Эвертон 1:0

Уиган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхэм 0:0

Сандерленд - Бирмингем 2:2

Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1

Челси - Вест Бромвич 6:0

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Игры 2-го тура состоятся

21 августа

Арсенал (1) - Блекпул (3)

Бирмингем (1) - Блекберн (3)

Эвертон (0) - Вулверхемптон (3)

Сток Сити (0) - Тоттенхэм (1)

Вест Бромвич (0) - Сандерленд (1)

Вест Хэм (0) - Болтон (1)

Уиган (0) - Челси (3)

22 августа Ньюкасл (0) - Астон Вилла (3)

Фулхэм (1) - МЮ (3)

23 августа

Манчестер Сити (1) - Ливерпуль (1)