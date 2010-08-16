Украинские прыгуны в воду завоевали четыре награды на ЧЕ

Украинские прыгуны в воду завоевали четыре награды на чемпионате Европы по водным видам спорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Согласно сообщению, 15 августа в Будапеште (Венгрия) завершился чемпионат Европы по водным видам спорта, который начался 4 августа.

В заключительных соревнованиях по прыжкам в воду украинские спортсмены завоевали четыре награды: две золотые и две серебряные.

Обладателями наград высшей пробы стал дуэт бронзовых призеров Олимпиады-2008 в Пекине в составе Ильи КВАШЫ и Алексея ПРИГОРОВА, которые победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина.

Лидер сборной И.КВАША завоевал также еще одну золотую медаль в индивидуальных соревнованиях на метровом трамплине.

Обладателями серебряных наград стали дуэт Юлии ПРОКОПЧУК и Алины ЧАПЛЕНКО по прыжкам в воду с десятиметровой вышки и дуэт Елены ФЕДОРОВОЙ и Анны ПИСЬМЕНСКОЙ – прыжки в воду с трехметрового трамплина.