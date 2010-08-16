Украинцы завоевали первое золото на Юношеских Олимпийских играх
19:48, 16 августа 2010Спорт
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Завершился второй день
Украинские спортсмены завоевали первую золотую медаль на Первых Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Сингапуре.
Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.
Согласно сообщению, сегодня в Сингапуре завершился второй день Игр.
Как и вчера, украинцы сумели подняться на пьедестал почета. В активе наших спортсменов „золото” и „бронза”. Медаль высшей пробы завоевала Дарья ЗЕВИНА, победив в плавании на дистанции 100 м на спине. Очередную награду наши юные атлеты завоевали в единоборствах. В женской борьбе „бронза” - в активе Карины СТАНКОВОЙ (70 кг).
В целом на счету юных олимпийцев Украины уже 4 медали: 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая.
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