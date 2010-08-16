Украинцы завоевали первое золото на Юношеских Олимпийских играх

Украинские спортсмены завоевали первую золотую медаль на Первых Юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Сингапуре.

Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Украины.

Согласно сообщению, сегодня в Сингапуре завершился второй день Игр.

Как и вчера, украинцы сумели подняться на пьедестал почета. В активе наших спортсменов „золото” и „бронза”. Медаль высшей пробы завоевала Дарья ЗЕВИНА, победив в плавании на дистанции 100 м на спине. Очередную награду наши юные атлеты завоевали в единоборствах. В женской борьбе „бронза” - в активе Карины СТАНКОВОЙ (70 кг).

В целом на счету юных олимпийцев Украины уже 4 медали: 1 золотая, 2 серебряные и 1 бронзовая.