Днепру и Металлисту грозят серьезные санкции ФФУ

Поведение фанов во время матча 6-го тура Чемпионата Украины по футболу «Днепр» - «Металлист» грозит серьезными санкциями обоим клубам, пишет газета "Сегодня". Статья дисциплинарных правил ФФУ "Групповые или массовые действия, нарушающие правила поведения на стадионе" предусматривает штраф до 125 тыс. грн. и (либо) проведение трех следующих матчей без зрителей или на стадионе другого города. Ожидается, что свое решение по этому поводу дисциплинарный комитет ПЛ вынесет на этой неделе.

Как сообщалось, центральный матч 6-го тура завершился скандалом. "Днепр", выигравший пять стартовых поединков, дома уступил "Металлисту" - 0:1 (Фининьо, 56). В конце игры, после того, как судья отменил свое же решение о взятии ворот харьковчан, на поле полетели бутылки с водой, яблоки и зажигалки. Объектами обстрела со стороны днепропетровских болельщиков стали судьи - киевлянин Сергей Даньковский и его ассистент Николай Васюта из Ровно.