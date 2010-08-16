Украинские олимпийцы завоевали две серебряные награды

Первый день соревнований первый юношеских Олимпийских игр в Сингапуре принес украинским юным олимпийцам две серебряные награды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины, обладателями престижных медалей стали борец-классик Александр ЛИТВИНОВ (58 кг) и Ирина РОМОЛДАНОВА, которая поднялась на вторую ступеньку пъедестала в соревнованиях по тхеквондо (44 кг).

За шаг от награды остановился еще один украинский борец греко-римского стиля Алексей ЖАБСКИЙ. В категории до 42 кг наш спортсмен занял 4-е место.

В целом на старт в этот день выходили 10 украинских атлетов. В плавании наши юные олимпийцы были представлены на дистанции 100 м на спине, где Дарья ЗЕВИНА и Андрей КОВБАСА успешно квалифицировались к полуфиналам, а в дальнейшем и к финальным стартам.

Достойные результаты в активе украинских гребцов. В заездах одиночек Юрий ИВАНОВ и Наталия КОВАЛЕВА продемонстрировали соответственно 2-й (3:25.07) и 3-й (3:48.47) результаты и продолжат состязание за попадание в полуфиналы.

В игровых видах на счету украинцев 1 победа и 2 поражения. Лидер юношеской теннисной сборной Элина СВИТОЛИНА в трех сетах преодолела соперницу с Германии – 6-2, 4-6, 6-1. К сожалению, уступила ее партнерша по команде София КОВАЛЕЦ, проигравшая венгерке в двух сетах 1-6 и 2-6.

Поражение на групповом турнире бадминтонисток получила Елизавета ЖАРКА, уступив представительнице Японии 0-2 (8-21, 8-21).

Как сообщал УНИАН, на первых юношеских Олимпийских играх выступают 55 украинских атлетов в возрасте 14-18 лет.