Ливерпуль и Арсенал сыграли вничью в первом туре Премьер-Лиги

Завтра играют МЮ и Ньюкасл

В самом начале второго тайме "Ливерпуль" открыл счет: после ошибки защитников "Арсенала" мяч попал к Хавьеру Маскерано, который отдал пас вразрез на Дэвида Н’Гога. На 89-й минуте канониры смогли отыграться, благодаря ошибке вратаря хозяев Пепе Рейны. Итог первой встречи клубов в новом сезоне – 1:1. Напомним, что вчера играли: Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0 Астон Вилла - Вест Хэм 3:0 Блэкберн - Эвертон 1:0 Уиган - Блекпул 0:4 Болтон - Фулхэм 0:0 Сандерленд - Бирмингем 2:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1 Челси - Вест Бромвич 6:0 ... а завершится тур завтра матчем МЮ - Ньюкасл.

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