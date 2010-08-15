Ливерпуль и Арсенал сыграли вничью в первом туре Премьер-Лиги

21:56, 15 августа 2010
Спорт
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Завтра играют МЮ и Ньюкасл

В самом начале второго тайме "Ливерпуль" открыл счет: после ошибки защитников "Арсенала" мяч попал к Хавьеру Маскерано, который отдал пас вразрез на Дэвида Н’Гога.

На 89-й минуте канониры смогли отыграться, благодаря ошибке вратаря хозяев Пепе Рейны.

Итог первой встречи клубов в новом сезоне – 1:1.

Напомним, что вчера играли:

Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0

Астон Вилла - Вест Хэм 3:0

Блэкберн - Эвертон 1:0

Уиган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхэм 0:0

Сандерленд - Бирмингем 2:2

Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1

Челси - Вест Бромвич 6:0

... а завершится тур завтра матчем МЮ - Ньюкасл.

 

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