На Памире найден погибший украинский альпинист

В Таджикистане найдено тело погибшего украинского альпиниста, который 31 июля сорвался в пропасть на памирском перевале, сообщает телеканал "Интер" со ссылкой на информацию МИД Украины.

Решается вопрос о транспортировке тела погибшего на родину.

Как сообщал УНИАН, украинские альпинисты Александр ВАЩЕНКО и Алексей НИКОНЕНКО остались в труднодоступной части Памира без связи после того как их инструктор, мастер спорта Украины Олег МОНСАР сорвался со скалы на перевале. 7 августа они встретили группу со спутниковым телефоном и известили о трагедии. 12 августа началась поисково-спасательная операция.