Девять сильнейших атлетов мира передвинули Ан-124

Девять сильнейших атлетов мира в воскресенье в Ульяновске установили российский рекорд, передвинув крупнейший в мире грузовой транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" на 6,39 метра за 13,47 секунды.

Как передает РИА Новости, спортивное событие организовала в честь своего 20-летнего юбилея Группа компаний "Волга-Днепр" - крупнейший эксплуатант "Русланов".

На глазах у тысяч людей, собравшихся на праздник, они смогли провезти по рулежной дорожке гигантский 195-тонный лайнер. Длина самолета составляет 69 метров, размах крыльев - 73 метра, высота - 21 метр, как у семиэтажного дома.

Устанавливать рекорд в Ульяновск прибыли: Михаил СИДОРЫЧЕВ (Россия), Эльбрус НИГМАТУЛЛИН (Россия), Видас БЛЕКАЙТИС (Литва), действующий чемпион мира по силовому экстриму Жидрунас САВИЦКАС (Литва), самый молодой участник 24-летний Стефан ПЕТЕРСОН (Исландия), самый возрастной спортсмен 44-летний Марк Тревор ФЕЛИКС (Великобритания), Тармо МИТТ (Эстония), Кшиштоф РАДЗИКОВСКИ (Польша) и Стоян ТОДОРЧЕВ (Болгария).

Арбитрами спортивного шоу стали представители Российского комитета по регистрации рекордов планеты. По их словам, попытки сдвинуть "Руслан" с места производились и раньше, но были безрезультатны.

"Сегодня зафиксирован российский рекорд. Материалы будут направлены в Лондон в штаб Книги рекордов Гиннесса для регистрации мирового рекорда", - сообщили в комитете.