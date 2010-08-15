Результаты матчей 6-го тура Чемпионата Украины по футболу

Второй день 6-го тура Чемпионата Украины по футболу закончился такими результатами

Ворскла - Динамо 3:1 (Сачко 48, Красноперов 84, Безус 90 пен. - Алмейда 52)

Кривбасс - Таврия 1:4 (Куценко 22 пен. - Ковпак 9, 67, 73, Монахов 45)

Днепр - Металлист 0:1 (Фининьо 56)

Металлург З - Оболонь 1:2 (Рибейро 83 - Мандзюк 62, Кучеренко 65 пен.)

С третьей ступеньки турнирной таблицы киевское Динамо подвинули подопечные Николая Павлова.

Выигрышную серию днепропетровского Днепра прервали их принципиальные соперники - харьковский Металлист. Центральный матч тура отметился скандалом: на 84-й минуте судья сначала засчитал гол Селезнева, а затем отменил его, пообщавшись с боковым арбитром. Это вызвало волну возмущения болельщиков, на поле полетели посторонние предметы. Игра оказалась под угрозой срыва, но после почти десятиминутного перерыва команды таки доиграли матч.

Напомним, что позавчера вничью 2:2 сыграли Заря и Ильичевец.

Сегодня тур завершится матчами:

Арсенал (6) - Волынь (4)

Севастополь (5) - Металлург Д (4)

Шахтер (13) - Карпаты (8 без учета санкции ФФУ)