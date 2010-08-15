Стартовала английская Премьер-лига

Челси вынес Вест Бромвич

В субботу стартовал Чемпионат Англии по футболу. Результаты матчей 1-го тура: Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0 Астон Вилла - Вест Хэм 3:0 Блэкберн - Эвертон 1:0 Уиган - Блекпул 0:4 Болтон - Фулхэм 0:0 Сандерленд - Бирмингем 2:2 Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1 Челси - Вест Бромвич 6:0 Сегодня будут играть Ливерпуль и Арсенал, а в понедельник – МЮ и Ньюкасл.

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