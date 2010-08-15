Стартовала английская Премьер-лига
00:01, 15 августа 2010Спорт
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Челси вынес Вест Бромвич
В субботу стартовал Чемпионат Англии по футболу.
Результаты матчей 1-го тура:
Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:0
Астон Вилла - Вест Хэм 3:0
Блэкберн - Эвертон 1:0
Уиган - Блекпул 0:4
Болтон - Фулхэм 0:0
Сандерленд - Бирмингем 2:2
Вулверхэмптон - Сток Сити 2:1
Челси - Вест Бромвич 6:0
Сегодня будут играть Ливерпуль и Арсенал, а в понедельник – МЮ и Ньюкасл.
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