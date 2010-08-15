Стартовала английская Премьер-лига

00:01, 15 августа 2010
Спорт
1193

Челси вынес Вест Бромвич

В субботу  стартовал Чемпионат Англии по футболу.

Результаты матчей 1-го тура:

Тоттенхэм - Манчестер Сити  0:0

Астон Вилла - Вест Хэм  3:0

Блэкберн - Эвертон 1:0

Уиган - Блекпул 0:4

Болтон - Фулхэм  0:0

Сандерленд - Бирмингем  2:2

Вулверхэмптон - Сток Сити  2:1

Челси - Вест Бромвич 6:0

Сегодня  будут играть Ливерпуль и Арсенал, а в понедельник – МЮ и Ньюкасл. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter