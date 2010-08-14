Открылись первые юношеские Олимпийские игры

Президент Республики Сингапур Селлапан РАМАНАТАН открыл первые юношеские Олимпийские игры, которые пройдут 14-26 августа, передает РИА Новости.

"Я объявляю юношеские Игры 2010 года открытыми", - сказал глава города-государства.

В свою очередь, президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак РОГГЕ подчеркнул важность исторического момента, связанного с открытием первых юношеских Игр.

"Мы открываем новую страницу истории. С этого момента юные спортсмены со всего мира получили свою Олимпиаду", - сказал глава МОК.

После слов президента Сингапура на арене "Марина-бэй", на которой прошло открытие Игр, состоялось поднятие олимпийского знамени и был зажжен олимпийский огонь.

Первые комплекты наград будут разыграны в воскресенье, 15 августа.

Как сообщал УНИАН, в играх будут соревноваться 3 600 атлетов с 250 стран в возрасте 14-18 лет.

На старты престижного олимпийского форума выйдут 55 украинских спортсменов, которые выступят в 18 из 26 олимпийских видов спорта.