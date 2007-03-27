Состоится отборочный матч Евро-2008 между сборными командами Украины и Литвы
13:27, 27 марта 2007Спорт
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28 марта в Одессе (ст. “Черноморец”) состоится матч отборочного раунда Евро-2008 между сборными командами по футболу Украины и Литвы.
Начало прямой трансляции на телеканале УТ-1 в 18:00.
Положение сборных в группе В
Команда
Игры
Выиграши
Ничьи
Проиграши
Мячи
Очки
1
Шотландия
5
4
0
1
11-4
12
2
Франция
5
4
0
1
12-2
12
3
Украина
4
3
0
1
7-4
9
4
Италия
4
2
1
1
7-5
7
5
Литва
4
1
1
2
3-4
4
6
Грузия
5
1
0
4
10-11
3
7
Фарерские Острова
5
0
0
5
0-20
0
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