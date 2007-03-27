Состоится отборочный матч Евро-2008 между сборными командами Украины и Литвы

28 марта в Одессе (ст. “Черноморец”) состоится матч отборочного раунда Евро-2008 между сборными командами по футболу Украины и Литвы. Начало прямой трансляции на телеканале УТ-1 в 18:00. Положение сборных в группе В Команда Игры Выиграши Ничьи Проиграши Мячи Очки 1 Шотландия 5 4 0 1 11-4 12 2 Франция 5 4 0 1 12-2 12 3 Украина 4 3 0 1 7-4 9 4 Италия 4 2 1 1 7-5 7 5 Литва 4 1 1 2 3-4 4 6 Грузия 5 1 0 4 10-11 3 7 Фарерские Острова 5 0 0 5 0-20 0

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