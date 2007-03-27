Состоится отборочный матч Евро-2008 между сборными командами Украины и Литвы

13:27, 27 марта 2007
Спорт
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28 марта в Одессе (ст. “Черноморец”) состоится матч отборочного раунда Евро-2008 между сборными командами по футболу Украины и Литвы.

Начало прямой трансляции на телеканале УТ-1 в 18:00.

Положение сборных в группе В

Команда

Игры

Выиграши

Ничьи

Проиграши

Мячи

Очки

1

Шотландия

5

4

0

1

11-4

12

2

Франция 

5

4

0

1

12-2

12

3

Украина

4

3

0

1

7-4

9

4

Италия

4

2

1

1

7-5

7

5

Литва

4

1

1

2

3-4

4

6

Грузия

5

1

0

4

10-11

3

7

Фарерские Острова

5

0

0

5

0-20

0

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