ФФУ признала матч Металлист - Карпаты договорным

Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал матч 19 апреля 2008 года в Харькове "Металлист" - "Карпаты" (4:0) прошедшим с нарушением принципов Fair Play (Честной игры). Об этом газете "Сегодня" заявил глава КДК Стефан Решко. Но назвать санкции, указанные в решении, отказался: "Сначала его разошлют всем сторонам. А официально обнародуют, скорее всего, в начале следующей недели".

По неофициальной информации, с обоих клубов в этом сезоне снимут по 9 очков. Кроме того, спортивного директора "Металлиста" Евгения Красникова, якобы "премировавшего" игроков "Карпат" суммой в $110 тыс., а также молдавского футболиста Сергея Лащенкова, на тот момент защитника "Карпат", сейчас выступающего в Азербайджане, через которого будто бы велись переговоры о подкупе львовской команды, навсегда отлучили от футбола. А другие, участвовавшие в том матче, футболисты "Карпат" оштрафованы на $5 и $10 тыс. Состав львовян в том матче: Мартыщук, Вл. Федорив, Лащенков, Ищенко, Кожанов (Кополовец, 58), Фещук (Зенев, 55), Пшеничных (Женюх, 66), Худобяк, Кобин, Ощипко, Кирильчик.

"Не конкретизируя наказания, скажу, что сняты очки, на многих наложены штрафы, дисквалификации тоже есть, - говорит Решко. - Мы подчиняемся УЕФА, а там очень жестко борятся с футбольной коррупцией".

Сейчас у "Карпат" 8 очков, "Металлиста" - 7. Если информация о снятии 9 пунктов подтвердится, обе команды окажутся в минусе - вылет из Премьер-лиги им вряд ли будет грозить, а вот попасть в зону еврокубков будет куда проблематичнее.

"КДК - первая инстанция. Несогласные с его решением могут обратиться в апелляционный комитет ФФУ. А затем и в спортивный арбитражный суд в Лозанне. Возможно, какие-то санкции будут изменены в сторону усиления либо смягчения", - не исключает Решко.

Напомним, разбирательство скандального матча стартовало в начале этого года. Как утверждал глава комитета честной игры Игорь Кочетов, имеется видеозапись, на которой Лащенков признается почетному президенту "Карпат" Петру Дыминскому, что матч был договорным, а футболисты "Карпат" получили вознаграждение в $110 тыс. Позже Лащенков опроверг, что говорил Дыминскому о "договорняке", допустив, что видео могли смонтировать. В свою очередь, босс "Металлиста" Александр Ярославский утверждал, что весь этот скандал с его клубом - провокация.

Вчера "Металлист" и "Карпаты" не комментировали ситуацию, ссылаясь на то, что еще не получили решение КДК.