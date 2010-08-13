В Черкассах пройдет открытый чемпионат по парусному спорту
09:42, 13 августа 2010Спорт
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Посвященный Дню независимости
В Черкассах 14-15 августа состоится открытый чемпионат города по парусному спорту, посвященный Дню независимости Украины.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, в соревнованиях примут участие около 30 судов разных классов из Черкасской области и города Светловодск (Кировоградская область).
Соревнования станут основной тренировкой перед ІІІ этапом Кубка Кременчугского водохранилища.
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