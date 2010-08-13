«Локомотив» снова проявляет интерес к Милевскому

Московский «Локомотив» снова проявляет интерес к нападающему киевского «Динамо» Артему Милевскому.

Изданию “Спорт-Экспресс” стало известно, что главный тренер московского клуба Юрий Семин сумел убедить в необходимости этого трансфера нового президента железнодорожников Ольгу Смородскую. Таким образом переговоры между российским и украинским клубами, приостановленные незадолго до отставки Николая Наумова, могут в ближайшие дни возобновиться. «Локомотив», по неподтвержденным официально данным, готов выделить на покупку Милевского 9 миллионов евро

- Милевский по-прежнему нам нужен, - сказал Семин - Я сообщил об этом новому президенту клуба, но насколько реален подобный трансфер, понятия не имею. На все воля совета директоров. Сможет ли возникновение в «Локо» связки Алиев - Милевский существенно усилить нашу игру? Наверняка. Но главное, чтобы мы таким образом существенно не ослабили «Динамо».

«Никакой активности со стороны «Локомотива» в отношении покупки Милевского я не заметил, хотя ежедневно и общаюсь с Семиным по телефону», - заверил Суркис. А сам Милевский, которому вчера позвонил корреспондент «СЭ», ничего комментировать не стал: «Фактов нет, а, значит, и обсуждать нечего».