Львовский футбольный клуб будет бороться за кубок Польши?

Владельцы ФК «Шахтер» снова говорят о проведении общих турниров украинского и российского футбола... Почему в соседних государствах футбольные клубы живут довольно скромно, зато уровень жизни на порядок выше, чем у нас?..

На днях владельцы футбольного клуба «Шахтер» в очередной раз обнародовали свои идеиотносительно проведения общих турниров (или объединения) украинского и российского футбола.

Делают они это не первый раз, можно вспомнить соответствующие заявления Ахметова и Луческу, сделанные на протяжении последних лет, которые вызывали довольно большой резонанс.

В свое время и я как человек, небезразличный к футболу в целом, и к украинскому футболу особенно, прибавил и свой голос к этой дискуссии (см. «Зачем Ахметову слава умершего футбола?»).

С тех пор ситуация мало изменилась: журналисты пописывают, читатели почитывают, а владельцы «Шахтера» гнут свою линию, мол, ну не может украинский футбол развиваться, иметь перспективу без “объединения с российским”.

Как по мне, их позиция крепко основывается на известном утверждении товарища Ленина: «При едином действии пролетариев великорусских и украинских свободная Украина возможна, без такого единения о ней не может быть и речи».

Тот отказывал украинцам в праве на самоопределение, а нынешние футбольные функционеры, выходит, отказывают нам в праве иметь свое собственно футбольное хозяйство, и быть в нем хозяинами. Пролетарский вождь и современные магнаты-капиталисты солидарны в своем неприятии украинскости. Крайности сошлись на нашем футбольном поле.

Аргументация относительно того, что лишь в случае объединения будут у нас рейтинги, будут зрители, – кажется, мягко говоря, неубедительной. Ведь в настоящее время украинский футбол – и на уровне национальной сборной, и клубов – занимает вполне приличные места в рейтингах ФИФА и УЕФА. Каждому грамотному болельщику известно, что в актуальной таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезонов 2006–2011 года Украина опережает Россию (34,966 – 6 место и 34,207 – 7 место, соответственно), впереди только страны «большой пятерки»: Англия, Испания, Германия, Италия, Франция. Конечно, ситуация с рейтингами будет меняться, но факт остается фактом: украинский футбол, по крайней мере клубный, в настоящее время на подъеме, развивается по восходящей и стал прибыльным бизнесом.

По данным исследования Сергея Корытова (Чемпионат.ру), который провел сравнительный анализ популярности чемпионатов двух соседних стран, «по абсолютным значениям российская Премьер-Лига более масштабна - её общая аудитория (около 15 млн чел.) в два раза превышает украинскую. Кроме этого, ТВ-аудитория центральных матчей тура в России в среднем составляет более 7 млн, а на Украине - менее 3,5 млн зрителей. Но надо учесть, что население РФ в три раза больше населения соседа, а по всем относительным показателям популярности украинский чемпионат превосходит российское первенство. Отчасти и потому что на Украине 67% населения проживает в регионах, представленных клубами в элитной лиге национального чемпионата, тогда как в России аналогичное число жителей равняется 34%. Общая аудитория Премьер-лиги Украины составляет 17% от граждан страны старше 10 лет, а в России этот показатель равен 12%, – пишет автор.

Следовательно, в телевизионном пространстве украинский футбол является вполне конкурентоспособным продуктом, привлекательным для рекламодателей.

Ложкой дегтя во всей этой ситуации можно назвать низкую посещаемость болельщиков на стадионах Украины – в среднем 11 тыс. на матчах Премьер-лиги (по результатам прошлого сезона больше всего зрителей собирал «Шахтер» – в среднем 20254, меньше всех «Кривбасс» – 4838).

Подчеркнем здесь, что эта же проблема вполне свойственна и нашим северным соседям. Например, в 2008 году, несмотря на удачное выступление сборной России на чемпионате Европы, посещаемость матчей Премьер-лиги составляла в среднем 12914 зрителей, а весной в 2009 году – 12580. По результатам чемпионата 2009 года наивысший показатель посещаемости имеет «Спартак» – в среднем 21341, «Зенит» – 18163, наихудший у «Сатурна» – 7713.

Делать вывод, что простое арифметическое сложение количества болельщиков автоматически удвоит цифры и на матче между украинскими и российскими клубами будет ходить вдвое больше народа, чем на игры национальных чемпионатов, – значит выдавать желаемое за действительное. Еще можно допустить рост интереса на уровне матчей наших «Шахтера», «Динамо», «Металлиста» и их – «Зенита», ЦСКА. Ну, прибавим сюда «Спартак» как извечный раздражитель украинского болельщицкого сердца. Все... Остальные команды будут давать такой же кассовый сбор, как и в настоящее время.

К примеру, год назад киевское «Динамо» принимало в Лиге чемпионов российского чемпиона «Рубин» из Казани, и что? – аж 15 тысяч пришли посмотреть на это чудо (динамовский стадион насчитывает 16,8 тысяч мест). В ответном матче в Казани на стадион пришли 23 тысячи при наличии 28 тысяч мест.

Для разогрева зрительского интереса, конечно, можно выдумать кипу «заманух»: от приглашения непосредственно на трибуны девушек с помпонами – чирлидеров и до «веселых стартов» – кто из болельщиков быстрее пробежит стометровку, не разлив кружку пива, или устраивать для них катание на «Мазератти» тех футболистов, которые показали наименьшее количество ТТД в игре.

Из более действенных акций – устраивание «махачей» между фанами, что прибавит перца спортивному противостоянию, с соответствующими разборками на уровне почтенных чиновников, созданием общих комиссий, наблюдательных советов и тому подобное.

Впрочем, если без шуток, уверен, что всевозможные административные меры вряд ли могут привести зрителя на наши стадионы.

Нужно признать, что, во-первых, футбол уже давно не является монопольным властителем народных дум. Старшее поколение заморочено проблемами банального выживания, карьерного роста, кто-то попал в сети шопингомании, ну а у молодежи большой выбор для проведения своего досуга. И простое двухчасовое торчание на стадионе не является в ее глазах наиболее привлекательным времяпрепроваждением, ну разве что здесь можно дать волю стадным инстинктам, почувствовать себя в своей стае. Те же два часа, проведенные подростком в Интернете или один на один с доступным лицом противоположного пола, принесут ему несравненно больший объем информации или эмоций.

Во-вторых, не секрет, что бюджеты наших футбольных клубов никоим образом не зависят от количества зрителей. Если в регионе завелся олигарх, то после приобретения банка, телеканала (газеты) и строительной компании он обязательно положит глаз на местный футбол, несмотря на то, ходит ли публика на стадион или не ходит. Вряд ли будет руководствоваться какими-то филантропическими резонами, желаниями оздоровить молодежь, а просто будет рассматривать сферу спорта как бизнес-проект, как определенный статусный уровень.

В Украине, как и в России, околофутбольный бизнес достаточно прибылен, здесь вращаются, причем на порядочном расстоянии от глаз фискальных органов, миллионные средства. Главный налоговый милиционер Шейбут констатирует, что многие футболисты. укрываясь от налогов, мудрят, покупают квартиры в офшорной зоне, в том же Монако, прописываются там и там же платят налоги по минимуму. Причем это лишь одна из форм уклонения от налогов, говорит он.

Какие еще формы укрывательства доходов практикуются в околофутбольном бизнесе, какие финансовые потоки здесь перетекают из одной трубы в другую, - рядовой гражданин может лишь догадываться.

Но обратим внимание еще на один аспект проблемы: футбольные клубы у нас имеют бюджеты в десятки миллионов, платят ведущим игрокам-легионерам до 100 тысяч долларов ежемесячно, и в то же время в Украине уровень средней зарплаты штатного работника - один из самых низких в Европе (соответственно, резко заниженной является доля зарплаты в себестоимости продукта). Другими словами, на футбол деньги находятся, на достойную оплату труда обычного человека или пенсию – нет.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 июня объем невыплаченных зарплат достиг 1,887 млрд. грн. (рост с начала года – на 28,1 %), а крупнейшие размеры зафиксированы, ирония судьбы, в нашей футбольной столице: Донецкой области – 362,5 млн. грн., в Луганской – 171, 8 млн., Харьковской – 167, 8 млн. В том же Донецке, по свидетельству городского председателя Лукъянченко, долги по зарплате «периодически колеблются от 30 до 45 млн. грн.».

Конечно, Если олигарх хочет вкладывать собственные средства в футбольный клуб, или купить пару «латиносов» – это его дело.

Но насколько морально содержать мощные профессиональные спортивные клубы, накачивать их легионерами в такой социально неблагополучной стране, как наша, да еще и при этом делать футбол орудием политиканства? Вообще насколько богатым может быть футбол в бедной стране? Почему в соседних постсоциалистических государствах, где футбол, любят не меньше нашего, футбольные клубы ведут достаточно скромный образ жизни, зато уровень жизни на порядок выше, чем у нас?

Если бы я получил убедительные ответы на эти вопросы, то, может, и заинтересовался бы перспективами участия львовского клуба в розыгрыше Кубка Польши.

Ведь по логике руководства «Шахтера», которое стремится вмонтировать своего ребенка в “более продвинутую”, по их мнению, инфраструктуру одного соседнего государства, так же могут поступить и руководители какого-то галицкого или волынского футбольного клуба, заявив о своем желании играть в турнирах соседней им Польши.

Олег Савицкий