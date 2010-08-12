Результаты футбольного дня сборных мира
11 августа сыграно 43 матча
В среду, 11 августа, состоялось 43 товарищеских матча национальных сборных:
США - Бразилия 0:2
Корейская Республика - Нигерия 2:1
Таиланд - Сингапур 1:0
Мали - Гвинея 0:2
Танзания - Кения 1:1
Уганда - Замбия 1:1
КНР - Бахрейн 1:1
Казахстан - Оман 3:1
Египет - Конго ДР 6:3
Россия - Болгария 1:0
Литва - Беларусь 0:2
Армения - Иран 1:3
Азербайджан - Кувейт 1:1
Буркина Фассо - Конго 3:0
Финляндия - Бельгия 1:0
Молдова - Грузия 0:0
Кипр - Андорра 1:0
Сенегал - Кабо Верде 1:0
Мальта - Македония 1:1
Саудовская Аравия - Того 1:0
Швеция - Шотландия 3:0
Украина - Голландия 1:1 (Алиев 75 - Ленс 73)Алжир - Габон 1:2
Чехия - Латвия 4:1
Турция - Румыния 2:0
Албания - Узбекистан 1:0
Австрия - Швейцария 0:1
Дания - Германия 2:2
Черногория - Северная Ирландия 2:0
Польша - Камерун 0:3
Сербия - Греция 0:1
Словакия - Хорватия 1:1
Южная Африка - Гана 1:0
Ирландия - Аргентина 0:1
Словения - Австралия 2:0
Уэльс - Люксембург 5:1
Англия - Венгрия 2:1
Норвегия - Франция 2:1
Исландия - Лихтенштейн 1:1
Мексика - Испания 1:1
Ангола - Уругвай 0:2
Марокко - Экваториальная Гвинея 2:1
Мавритания - Палестина 0:0