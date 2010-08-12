Результаты футбольного дня сборных мира

11 августа сыграно 43 матча

В среду, 11 августа, состоялось 43 товарищеских матча национальных сборных: США - Бразилия 0:2 Корейская Республика - Нигерия 2:1 Таиланд - Сингапур 1:0 Мали - Гвинея 0:2 Танзания - Кения 1:1 Уганда - Замбия 1:1 КНР - Бахрейн 1:1 Казахстан - Оман 3:1 Египет - Конго ДР 6:3 Россия - Болгария 1:0 Литва - Беларусь 0:2 Армения - Иран 1:3 Азербайджан - Кувейт 1:1 Буркина Фассо - Конго 3:0 Финляндия - Бельгия 1:0 Молдова - Грузия 0:0 Кипр - Андорра 1:0 Сенегал - Кабо Верде 1:0 Мальта - Македония 1:1 Саудовская Аравия - Того 1:0 Швеция - Шотландия 3:0 Украина - Голландия 1:1 (Алиев 75 - Ленс 73) Алжир - Габон 1:2 Чехия - Латвия 4:1 Турция - Румыния 2:0 Албания - Узбекистан 1:0 Австрия - Швейцария 0:1 Дания - Германия 2:2 Черногория - Северная Ирландия 2:0 Польша - Камерун 0:3 Сербия - Греция 0:1 Словакия - Хорватия 1:1 Южная Африка - Гана 1:0 Ирландия - Аргентина 0:1 Словения - Австралия 2:0 Уэльс - Люксембург 5:1 Англия - Венгрия 2:1 Норвегия - Франция 2:1 Исландия - Лихтенштейн 1:1 Мексика - Испания 1:1 Ангола - Уругвай 0:2 Марокко - Экваториальная Гвинея 2:1 Мавритания - Палестина 0:0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter