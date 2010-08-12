Результаты футбольного дня сборных мира

07:04, 12 августа 2010
Спорт
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11 августа сыграно 43 матча

В среду, 11 августа, состоялось 43 товарищеских матча национальных сборных: 

США - Бразилия 0:2

Корейская Республика - Нигерия 2:1

Таиланд - Сингапур 1:0

Мали - Гвинея 0:2

Танзания - Кения 1:1

Уганда - Замбия 1:1

КНР - Бахрейн 1:1

Казахстан - Оман 3:1

Египет - Конго ДР 6:3

Россия - Болгария 1:0

Литва - Беларусь 0:2

Армения - Иран 1:3

Азербайджан - Кувейт 1:1

Буркина Фассо - Конго 3:0

Финляндия - Бельгия 1:0

Молдова - Грузия 0:0

Кипр - Андорра 1:0

Сенегал - Кабо Верде 1:0

Мальта - Македония 1:1

Саудовская Аравия - Того 1:0

Швеция - Шотландия 3:0

Украина - Голландия 1:1 (Алиев 75 - Ленс 73)

Алжир - Габон 1:2

Чехия - Латвия 4:1

Турция - Румыния 2:0

Албания - Узбекистан 1:0

Австрия - Швейцария 0:1

Дания - Германия 2:2

Черногория - Северная Ирландия 2:0

Польша - Камерун 0:3

Сербия - Греция  0:1

Словакия - Хорватия 1:1

Южная Африка - Гана 1:0

Ирландия - Аргентина 0:1

Словения - Австралия 2:0

Уэльс - Люксембург 5:1

Англия - Венгрия 2:1

Норвегия - Франция 2:1

Исландия - Лихтенштейн 1:1

Мексика - Испания 1:1

Ангола - Уругвай 0:2

Марокко - Экваториальная Гвинея 2:1

Мавритания - Палестина 0:0

 

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