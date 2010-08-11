Янукович: мы – нация победителей

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Юлию САПУНОВУ с победой на этапе Кубка мира 2010 года по триатлону, который проходит в городе Тисойварош (Венгрия).

Текст приветствия размещен на официальном интернет-сайте Президента.

"Ваш успех – высшее спортивное достижение в истории отечественного триатлона. Чрезвычайно приятно, что украинка на олимпийской дистанции в напряженной борьбе завоевала золотую медаль, в который раз продемонстрировав всему миру, что мы – нация победителей», – говорится в приветствии главы государства.