Янукович: мы – нация победителей
19:47, 11 августа 2010Спорт
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Президент поздравил Юлию Сапунову
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Юлию САПУНОВУ с победой на этапе Кубка мира 2010 года по триатлону, который проходит в городе Тисойварош (Венгрия).
Текст приветствия размещен на официальном интернет-сайте Президента.
"Ваш успех – высшее спортивное достижение в истории отечественного триатлона. Чрезвычайно приятно, что украинка на олимпийской дистанции в напряженной борьбе завоевала золотую медаль, в который раз продемонстрировав всему миру, что мы – нация победителей», – говорится в приветствии главы государства.
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