Андрей Шевченко пропустит игры сборной

Украинский форвард "Милана" Андрей Шевченко заявил, что, скорее всего, не сыграет за сборную в товарищеских матчах, которые пройдут в рамках подготовки сборной к чемпионату мира в Германии.

Капитан национальной сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что вероятность его участия в спаррингах украинской сборной в рамках подготовки к чемпионату мира не очень высока.

Напомним, что до старта мундиаля национальная команда Украины проведет четыре контрольных поединка - с Коста-Рикой, Италией, Люксембургом и Ливией.

"Игроки нашей сборной, выступающие в Украине, не имели такого длинного сезона, как, например, я или Воронин, - сказал Шевченко. - Они провели гораздо меньше количество игр, и для них предстоящие четыре спарринга нашей сборной будут важны.

Основной причиной такого решения капитана сборной стала усталость, накопившаяся в ходе сезона.

Также Шевченко сказал: "Я знаю, что многим это не понравится, опять начнутся разговоры на тему "Почему он не играет?" и т.п. Но для нас важнее всего максимально эффективно подготовить себя к играм чемпионата мира. Моя задача играть не товарищеские игры, а официальные. А для этого до начала чемпионата мира мне надо успеть и хорошо отдохнуть, и хорошо подготовиться".

Напомним, что окончательное решение о участии Шевченко в матчах сборной будет за тренером команды - Олегом Блохиным.

"Корреспондент" по материалам Динамо (Киев) от Шурика