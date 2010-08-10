Генсек УЕФА проинспектирует объекты к Евро-2012 в Харькове

Генеральный секретарь Европейского футбольного союза (УЕФА) Джанни ИНФАНТИНО в четверг, 12 августа, проинспектирует харьковский аэропорт и стадион "Металлист".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании DCH, которая занимается строительством и реконструкцией объектов к Евро-2012.

По информации пресс-службы, Д.ИНФАНТИНО прибудет в Харьков чартерным рейсом из Донецка. Делегация УЕФА осмотрит помещение нового терминала, а также старый корпус аэропорта, который во время Евро-2012 будет использоваться для приема команд-участниц и делегатов семьи УЕФА.

В тот же день состоится встреча представителей УЕФА с местной властью. После закрытого совещания в горсовете начнется брифинг Д.ИНФАНТИНО, сообщили в пресс-службе DCH.

После брифинга делегация УЕФА отбудет в Киев.