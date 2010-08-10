«Шахтер» предлагает объединить футбольные Кубки Украины и России

Футбольный клуб «Шахтер» (Донецк) разрабатывает специальную формулу объединения розыгрыша Кубков Украины и России по футболу.

Об этом на встрече с болельщиками вечером 9 августа сказал генеральный директор клуба Сергей ПАЛКИН, сообщили УНИАН в пресс-службе «Шахтера».

По словам гендиректора, изначально в клубе вынашивали идею объединения чемпионатов России и Украины. «Это хорошая идея, но сразу нам, к сожалению, не удастся ее воплотить», – сказал С. ПАЛКИН.

«Поэтому у нас есть идея объединить розыгрыши кубков и таким образом сделать первый шаг на пути объединения чемпионатов», - сказал он и подчеркнул, что удачная реализация этой идеи зависит «не только от желания клубов-участников, но и, естественно, от многих политических вопросов как в одной, так и в другой стране».

Гендиректор «Шахтера» также отметил, что в клубе хотят объединения кубков «как минимум потому, что Кубок Украины сейчас не такой уж рейтинговый».

«И в России такая же ситуация. Поэтому мы хотели бы объединить эти два турнира по специальной формуле, которую сейчас разрабатываем. Посмотрим, насколько получится это сделать», - сказал С.ПАЛКИН.