Украинские атлеты отправились на Юношескую Олимпиаду

Сегодня в 5.35 по киевскому времени украинская делегация в составе 90 чел. отправилась в Сингапур для участия в первых Юношеских Олимпийских играх, которые пройдут 14-26 августа.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете, Украину будут представлять 55 спортсменов, которые будут соревноваться в 18 из 26 видов спорта.

В целом на играх будут соревноваться около 3 600 атлетов 14-18 лет из 205 стран мира.