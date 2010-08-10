Газзаев попросил Маркевича не брать в сборную трех игроков Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий Газзаев попросил наставника украинцев Мирона Маркевича не приглашать в сборную на товарищескую игру с Нидерландами трех игроков столичного клуба.

Об этом сообщил журналист программы "Інший футбол".

Встреча Маркевича и Газзаева состоялась в Доме футбола в понедельник перед началом пресс-конференции тренера сине-желтых.

Газзаев попросил не задействовать в сборной в игре с голландцами Шевченко, Милевского и Михалика.

Ответ Маркевича по такой просьбе был лаконичным: "стоило раньше предупреждать о таких желаниях..."

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